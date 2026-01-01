Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
17 марта
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Время и место проведения
Приглашаем вас на особое музыкальное событие 17 марта в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это одно из старейших учебных заведений страны, которое Николай Рубинштейн основал в 1866 году. Концерт пройдет по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте
В Большом зале Московской консерватории выступит Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под управлением Павла Сорокина. В роли солиста — знаменитый пианист Владимир Вишневский. В программе прозвучат произведения Шопена, Листа и Грига: Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante, Первый концерт для фортепиано с оркестром Франца Листа и концерт ля минор Эдварда Грига. Гости смогут получить яркие впечатления и полностью погрузиться в атмосферу классической музыки.
Билеты на концерт
Купить билеты на концерт Шопен. Лист. Григ можно на нашем сайте или по телефону. Для выбора мест используйте интерактивную схему зала — она поможет подобрать удобные варианты для просмотра выступления.
Цена зависит от расположения — доступны как места у сцены, так и более удалённые ряды.
- Онлайн-бронирование через сайт.
- Интерактивная схема для поиска лучших позиций.
- Безопасная оплата на сайте.
- Поддержка менеджера по телефону.
Погрузитесь в атмосферу живой классики и станьте участником этого большого культурного события!