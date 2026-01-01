Консерватория
Шопен. Лист. Григ

Билеты на концерт «Шопен. Лист. Григ» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
17 мар. 19:00

О мероприятии

Дата

17 марта

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Время и место проведения

Приглашаем вас на особое музыкальное событие 17 марта в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это одно из старейших учебных заведений страны, которое Николай Рубинштейн основал в 1866 году. Концерт пройдет по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6.

О концерте

В Большом зале Московской консерватории выступит Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под управлением Павла Сорокина. В роли солиста — знаменитый пианист Владимир Вишневский. В программе прозвучат произведения Шопена, Листа и Грига: Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante, Первый концерт для фортепиано с оркестром Франца Листа и концерт ля минор Эдварда Грига. Гости смогут получить яркие впечатления и полностью погрузиться в атмосферу классической музыки.

Билеты на концерт

Купить билеты на концерт Шопен. Лист. Григ можно на нашем сайте или по телефону. Для выбора мест используйте интерактивную схему зала — она поможет подобрать удобные варианты для просмотра выступления.

Цена зависит от расположения — доступны как места у сцены, так и более удалённые ряды.

  • Онлайн-бронирование через сайт.
  • Интерактивная схема для поиска лучших позиций.
  • Безопасная оплата на сайте.
  • Поддержка менеджера по телефону.

Погрузитесь в атмосферу живой классики и станьте участником этого большого культурного события!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
