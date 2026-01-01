Консерватория
Рерих. Утро. Восток

Билеты на концерт «Рерих. Утро. Восток» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
24 мар. 19:00

О мероприятии

Дата

24 марта

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место и дата проведения

Концерт «Рерих. Утро. Восток» пройдет в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Организаторы приглашают гостей 24 марта на незабываемый вечер для всех любителей классики.

О концерте

В первой части гости услышат 5-ю симфонию Петра Ильича Чайковского — одно из самых выразительных произведений композитора, наполненное сильными чувствами и яркими образами. Большой симфонический оркестр имени Чайковского выступит под руководством Петра Дранги.

Во второй половине программы впервые прозвучит фортепианный концерт «Рерих. Утро. Восток». Владимир Вишневский, известный пианист с международным признанием, представит это сочинение на сцене, а за дирижёрским пультом встанет сам автор музыки.

Билеты на концерт «Рерих. Утро. Восток» онлайн

Купить билеты на концерт «Рерих. Утро. Восток» можно разными способами, чтобы каждый зритель нашёл удобный вариант:

  • Интерактивная схема зала помогает выбрать подходящее место для просмотра.
  • Оформление заказа на сайте гарантирует безопасную оплату и получение электронного билета.
  • Операторы по телефону ответят на вопросы и помогут подобрать лучшие места.

Цена зависит от расположения в зале — у сцены или дальше, поэтому каждый сможет найти оптимальное решение по бюджету и предпочтениям.

Присоединяйтесь к этому вечеру и откройте для себя атмосферу настоящего искусства!

