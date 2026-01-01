Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
24 марта
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место и дата проведения
Концерт «Рерих. Утро. Восток» пройдет в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Организаторы приглашают гостей 24 марта на незабываемый вечер для всех любителей классики.
О концерте
В первой части гости услышат 5-ю симфонию Петра Ильича Чайковского — одно из самых выразительных произведений композитора, наполненное сильными чувствами и яркими образами. Большой симфонический оркестр имени Чайковского выступит под руководством Петра Дранги.
Во второй половине программы впервые прозвучит фортепианный концерт «Рерих. Утро. Восток». Владимир Вишневский, известный пианист с международным признанием, представит это сочинение на сцене, а за дирижёрским пультом встанет сам автор музыки.
Билеты на концерт «Рерих. Утро. Восток» онлайн
Купить билеты на концерт «Рерих. Утро. Восток» можно разными способами, чтобы каждый зритель нашёл удобный вариант:
- Интерактивная схема зала помогает выбрать подходящее место для просмотра.
- Оформление заказа на сайте гарантирует безопасную оплату и получение электронного билета.
- Операторы по телефону ответят на вопросы и помогут подобрать лучшие места.
Цена зависит от расположения в зале — у сцены или дальше, поэтому каждый сможет найти оптимальное решение по бюджету и предпочтениям.
Присоединяйтесь к этому вечеру и откройте для себя атмосферу настоящего искусства!