Перголези. Stabat Mater. Чайковский. Симфония № 6

Билеты на концерт «Перголези. Stabat Mater. Чайковский. Симфония № 6. Иван Никифорчин, АРМ» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
28 мар. 19:00

О мероприятии

Дата

28 марта

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Время и место проведения

Музыкальный вечер, посвящённый творчеству Джованни Баттисты Перголези и Петра Ильича Чайковского, пройдёт в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это знаковое место российской музыкальной жизни открыл Николай Рубинштейн в 1866 году. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.

О концерте

Гости услышат произведения, которые трогают душу своей искренностью и силой чувств. В первой части прозвучит Stabat Mater Перголези — кантата о материнской скорби у креста Христа. Эльмира (сопрано) и Эльнара (меццо-сопрано) Карахановы исполнят это сочинение, наполнив зал особой атмосферой.

Во второй части оркестр «Академия русской музыки» под руководством Ивана Никифорчина исполнит Шестую симфонию Чайковского — одно из самых откровенных произведений автора. Музыканты передадут весь спектр эмоций от надежды до трагизма.

Билеты на концерт Перголези. Stabat Mater. Чайковский. Симфония № 6. Иван Никифорчин, АРМ онлайн

Чтобы попасть на это событие, вы можете купить билеты через сайт или по телефону. На портале доступна интерактивная схема зала — она поможет выбрать подходящее место по удобству и цене.

  • Схема зала позволяет оценить обзор и акустику.
  • Онлайн-бронирование гарантирует безопасную оплату.
  • Заказ по телефону даёт возможность получить консультацию специалиста.
  • Цена зависит от выбранного сектора.

Купить билеты на Концерт Перголези. Stabat Mater. Чайковский. Симфония № 6. Иван Никифорчин, АРМ, чтобы стать частью этого события и прочувствовать музыку в одном из лучших залов страны.

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
