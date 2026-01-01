Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
28 марта
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Время и место проведения
Музыкальный вечер, посвящённый творчеству Джованни Баттисты Перголези и Петра Ильича Чайковского, пройдёт в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это знаковое место российской музыкальной жизни открыл Николай Рубинштейн в 1866 году. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.
О концерте
Гости услышат произведения, которые трогают душу своей искренностью и силой чувств. В первой части прозвучит Stabat Mater Перголези — кантата о материнской скорби у креста Христа. Эльмира (сопрано) и Эльнара (меццо-сопрано) Карахановы исполнят это сочинение, наполнив зал особой атмосферой.
Во второй части оркестр «Академия русской музыки» под руководством Ивана Никифорчина исполнит Шестую симфонию Чайковского — одно из самых откровенных произведений автора. Музыканты передадут весь спектр эмоций от надежды до трагизма.
