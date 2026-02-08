Оставить заявку
О мероприятии
Дата
8 февраля
Время
14:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт Филиппа Копачевского «Лист. Рахманинов. Гершвин. Равель» состоится в Консерватории имени Чайковского в Москве по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Этот зал славится отличной акустикой и занимает одно из первых мест среди концертных площадок страны.
О концерте
Гостей ждет яркий вечер с участием пианиста Филиппа Копачевского и Симфонического оркестра «Академия Русской Музыки» под управлением Ивана Никифорчина. В программе прозвучат известные произведения: «Рапсодия на тему Паганини» Сергея Рахманинова, «Венгерская рапсодия № 2» Франца Листа в оркестровой версии К. Мюллера и «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина. Каждый зритель сможет услышать живое исполнение музыки великих авторов.
