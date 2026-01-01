Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
2 апреля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Густав Малер. Симфония №4. Леонид Десятников. Opera» пройдет в Московской консерватории имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, дом 13/6. Здесь вы сможете услышать живую музыку в одном из самых известных залов страны.
О концерте
Гостей ждет яркий вечер, где прозвучат сочинения Густава Малера и Леонида Десятникова. Четвертая симфония Малера подарит слушателям насыщенное звучание и сильные эмоции, а музыка Десятникова придаст программе современное настроение. Вокальные партии исполнят признанные оперные исполнители — Надежда Павлова, Яна Дьякова и другие выдающиеся музыканты. Оркестр La Voce Strumentale под руководством Дмитрия Синьковского наполнит каждое произведение особой атмосферой.
Погрузитесь в атмосферу классики и откройте для себя выдающиеся произведения в исполнении талантливых артистов!