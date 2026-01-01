Консерватория
Густав Малер. Симфония №4. Леонид Десятников. Opera

Билеты на концерт «Густав Малер. Симфония №4. Леонид Десятников. Opera» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
2 апр. 19:00

О мероприятии

Дата

2 апреля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место проведения

Концерт «Густав Малер. Симфония №4. Леонид Десятников. Opera» пройдет в Московской консерватории имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, дом 13/6. Здесь вы сможете услышать живую музыку в одном из самых известных залов страны.


О концерте

Гостей ждет яркий вечер, где прозвучат сочинения Густава Малера и Леонида Десятникова. Четвертая симфония Малера подарит слушателям насыщенное звучание и сильные эмоции, а музыка Десятникова придаст программе современное настроение. Вокальные партии исполнят признанные оперные исполнители — Надежда Павлова, Яна Дьякова и другие выдающиеся музыканты. Оркестр La Voce Strumentale под руководством Дмитрия Синьковского наполнит каждое произведение особой атмосферой.


Погрузитесь в атмосферу классики и откройте для себя выдающиеся произведения в исполнении талантливых артистов!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.