Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
3 апреля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Римский-Корсаков. Шехеразада. Чайковский. Лебединое озеро» пройдет в Консерватории имени Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Этот зал отличается отличной акустикой и уютной атмосферой, что позволяет полностью погрузиться в музыку.
О концерте
В этот вечер поклонники классики получат уникальную возможность услышать выступление Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского под управлением Арсентия Ткаченко. В программе прозвучит симфоническая сюита «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова и фрагменты из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского.
Сюита «Шехеразада» раскрывает атмосферу восточных сказок и передает яркие образы героев. Мелодии скрипки и мощные оркестровые партии переносят слушателей в загадочный мир приключений.
Во второй части вечера зрители услышат знаменитые номера из балета «Лебединое озеро». Это произведение давно завоевало сердца публики своим волшебством и красотой.
Билеты на концерт онлайн
Желающие попасть на это событие могут купить билеты на сайте мероприятия. Для выбора мест доступна интерактивная схема зала, а оплата проходит безопасно и быстро. При необходимости можно оформить заказ по телефону — консультант поможет подобрать оптимальные варианты.
- Простой выбор мест через схему зала.
- Надежная онлайн-оплата.
- Оформление заказа по телефону с поддержкой специалиста.
Купить билеты на концерт «Римский-Корсаков. Шехеразада. Чайковский. Лебединое озеро» — это возможность услышать великие произведения вживую и стать частью большого культурного события. Цена зависит от выбранного места, подробности доступны на сайте или по телефону. Почувствуйте магию российской классики!