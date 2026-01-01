Консерватория
Римский-Корсаков. Шехеразада. Чайковский. Лебединое озеро

Билеты на концерт «Римский-Корсаков. Шехеразада. Чайковский. Лебединое озеро» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
3 апр. 19:00

О мероприятии

Дата

3 апреля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место проведения

Концерт «Римский-Корсаков. Шехеразада. Чайковский. Лебединое озеро» пройдет в Консерватории имени Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Этот зал отличается отличной акустикой и уютной атмосферой, что позволяет полностью погрузиться в музыку.


О концерте

В этот вечер поклонники классики получат уникальную возможность услышать выступление Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского под управлением Арсентия Ткаченко. В программе прозвучит симфоническая сюита «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова и фрагменты из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского.

Сюита «Шехеразада» раскрывает атмосферу восточных сказок и передает яркие образы героев. Мелодии скрипки и мощные оркестровые партии переносят слушателей в загадочный мир приключений.

Во второй части вечера зрители услышат знаменитые номера из балета «Лебединое озеро». Это произведение давно завоевало сердца публики своим волшебством и красотой.


Билеты на концерт онлайн

Желающие попасть на это событие могут купить билеты на сайте мероприятия. Для выбора мест доступна интерактивная схема зала, а оплата проходит безопасно и быстро. При необходимости можно оформить заказ по телефону — консультант поможет подобрать оптимальные варианты.

  • Простой выбор мест через схему зала.
  • Надежная онлайн-оплата.
  • Оформление заказа по телефону с поддержкой специалиста.

Купить билеты на концерт «Римский-Корсаков. Шехеразада. Чайковский. Лебединое озеро» — это возможность услышать великие произведения вживую и стать частью большого культурного события. Цена зависит от выбранного места, подробности доступны на сайте или по телефону. Почувствуйте магию российской классики!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
