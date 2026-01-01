Консерватория
Моцарт «Реквием» и Бетховен «Лунная соната»

Билеты на концерт «Моцарт «Реквием» и Бетховен «Лунная соната» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
9 апр. 19:00

О мероприятии

Дата

9 апреля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Дата и место проведения

9 апреля в Москве пройдет масштабный музыкальный вечер для всех ценителей классики. Концерт состоится в Консерватории имени Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6.


О концерте

Гости погрузятся в атмосферу великих произведений двух знаменитых авторов. В первой части прозвучит мистический «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Это сочинение поражает силой и глубиной. Хор и симфонический оркестр, дополненные видеопроекциями работ Микеланджело и Да Винчи, создадут яркое ощущение присутствия.

Во второй половине вечера зрители услышат первую часть «Лунной сонаты» Людвига ван Бетховена и 1-й фортепианный концерт Фридерика Шопена. За роялем выступит талантливый российский музыкант Филипп Копачевский, а за дирижерским пультом окажется известный итальянский маэстро Вальтер Борина.


Билеты на концерт «Моцарт «Реквием» и Бетховен «Лунная соната» онлайн

Купить билеты на концерт «Моцарт «Реквием» и Бетховен «Лунная соната» можно прямо сейчас на нашем сайте. Стоимость зависит от выбранного места в зале. На интерактивной схеме вы легко найдете удобную позицию для просмотра выступления.

  • Простой выбор мест на схеме зала
  • Безопасная оплата через интернет
  • Возможность оформить бронь по телефону с помощью специалиста

Почувствуйте себя частью этого уникального события года!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
