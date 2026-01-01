Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
9 апреля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
9 апреля в Москве пройдет масштабный музыкальный вечер для всех ценителей классики. Концерт состоится в Консерватории имени Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте
Гости погрузятся в атмосферу великих произведений двух знаменитых авторов. В первой части прозвучит мистический «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Это сочинение поражает силой и глубиной. Хор и симфонический оркестр, дополненные видеопроекциями работ Микеланджело и Да Винчи, создадут яркое ощущение присутствия.
Во второй половине вечера зрители услышат первую часть «Лунной сонаты» Людвига ван Бетховена и 1-й фортепианный концерт Фридерика Шопена. За роялем выступит талантливый российский музыкант Филипп Копачевский, а за дирижерским пультом окажется известный итальянский маэстро Вальтер Борина.
Билеты на концерт «Моцарт «Реквием» и Бетховен «Лунная соната» онлайн
Купить билеты на концерт «Моцарт «Реквием» и Бетховен «Лунная соната» можно прямо сейчас на нашем сайте. Стоимость зависит от выбранного места в зале. На интерактивной схеме вы легко найдете удобную позицию для просмотра выступления.
- Простой выбор мест на схеме зала
- Безопасная оплата через интернет
- Возможность оформить бронь по телефону с помощью специалиста
Почувствуйте себя частью этого уникального события года!