Фортепианный вечер с Ильёй Папояном

Билеты на концерт «Фортепианный вечер с Ильёй Папояном» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
16 апр. 19:00

О мероприятии

Дата

16 апреля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место и время проведения

Концерт «Фортепианный вечер с Ильёй Папояном» пройдет в Московской консерватории имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, дом 13/6. Гости услышат музыку в знаменитом зале с отличной акустикой и особой атмосферой.


О концерте

Вас ждет необычная программа, где сочетаются шедевры прошлых эпох и талант современного музыканта. В первой части вечера прозвучит французская увертюра Баха, BWV 831, которую Илья Папоян исполнит с особым мастерством. Затем гости услышат Фантазии Брамса, op. 116 — цикл, наполненный лирикой и драматизмом.

Во второй половине вечера публика познакомится с «Песнями без слов» Феликса Мендельсона-Бартольди. Отобранные произведения из опусов 19, 30 и 67 создадут атмосферу красоты и вдохновения. Финалом станет Соната си минор Ференца Листа, S.178 — произведение, которое требует от музыканта не только техники, но и глубокого прочтения замысла автора.


Билеты на концерт онлайн

Купить билеты на концерт «Фортепианный вечер с Ильёй Папояном» вы можете на нашем сайте. Стоимость зависит от выбранного сектора: доступны места у сцены или в других частях зала. Для удобства выбора работает интерактивная схема.

Также вы можете оформить заказ по телефону — наши специалисты подберут лучшие позиции и подробно расскажут о событии.

  • Интерактивная схема для самостоятельного выбора
  • Безопасная онлайн-оплата
  • Возможность оформления заказа по телефону

Не пропустите возможность побывать на живом выступлении Ильи Папояна в одном из самых известных залов страны.

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
