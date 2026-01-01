Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
16 апреля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место и время проведения
Концерт «Фортепианный вечер с Ильёй Папояном» пройдет в Московской консерватории имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, дом 13/6. Гости услышат музыку в знаменитом зале с отличной акустикой и особой атмосферой.
О концерте
Вас ждет необычная программа, где сочетаются шедевры прошлых эпох и талант современного музыканта. В первой части вечера прозвучит французская увертюра Баха, BWV 831, которую Илья Папоян исполнит с особым мастерством. Затем гости услышат Фантазии Брамса, op. 116 — цикл, наполненный лирикой и драматизмом.
Во второй половине вечера публика познакомится с «Песнями без слов» Феликса Мендельсона-Бартольди. Отобранные произведения из опусов 19, 30 и 67 создадут атмосферу красоты и вдохновения. Финалом станет Соната си минор Ференца Листа, S.178 — произведение, которое требует от музыканта не только техники, но и глубокого прочтения замысла автора.
Билеты на концерт онлайн
Купить билеты на концерт «Фортепианный вечер с Ильёй Папояном» вы можете на нашем сайте. Стоимость зависит от выбранного сектора: доступны места у сцены или в других частях зала. Для удобства выбора работает интерактивная схема.
Также вы можете оформить заказ по телефону — наши специалисты подберут лучшие позиции и подробно расскажут о событии.
- Интерактивная схема для самостоятельного выбора
- Безопасная онлайн-оплата
- Возможность оформления заказа по телефону
Не пропустите возможность побывать на живом выступлении Ильи Папояна в одном из самых известных залов страны.