Иван Бессонов, Фёдор Безносиков, РНО. Шопен, Чайковский, Рахманинов

Билеты на концерт «Иван Бессонов, Фёдор Безносиков, РНО. Шопен, Чайковский, Рахманинов» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
26 апр. 19:00

О мероприятии

Дата

26 апреля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место и дата проведения

Концерт «Фортепианный вечер с Ильёй Папояном» пройдёт в знаменитой Консерватории Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6.


О концерте

Окунитесь в атмосферу настоящей музыки на этом особенном вечере. В программе вы услышите произведения великих авторов прошлого, которые Илья Папоян объединяет своим мастерством. В первой части прозвучит Французская увертюра Баха, BWV 831, где исполнитель откроет новые грани барочной гармонии и романтической выразительности. Затем вы насладитесь Фантазиями Брамса, op. 116 — цикл наполнен лирикой и сильными чувствами.

Во второй половине вечера публика отправится в мир тонких эмоций и ярких переживаний благодаря «Песням без слов» Мендельсона-Бартольди из опусов 19, 30 и 67. Завершит программу мощная Соната си минор Листа, S.178 — настоящий шедевр фортепианной музыки, который раскрывает глубокий замысел автора.


Билеты на концерт «Фортепианный вечер с Ильёй Папояном» онлайн

Купить билеты можно прямо на нашем сайте. Мы подготовили удобную схему зала для выбора мест — выберите подходящий вариант ближе к сцене или предпочитайте более спокойную часть зала.

  • Вы оформите заказ через сайт или по телефону.
  • Менеджер подскажет оптимальные места и ответит на ваши вопросы.
  • Цена зависит от выбранной зоны; свежую информацию смотрите на сайте.

Присоединяйтесь к этому музыкальному событию и откройте для себя живое исполнение известных классических произведений.

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
