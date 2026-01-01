Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
26 апреля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место и дата проведения
Концерт «Фортепианный вечер с Ильёй Папояном» пройдёт в знаменитой Консерватории Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте
Окунитесь в атмосферу настоящей музыки на этом особенном вечере. В программе вы услышите произведения великих авторов прошлого, которые Илья Папоян объединяет своим мастерством. В первой части прозвучит Французская увертюра Баха, BWV 831, где исполнитель откроет новые грани барочной гармонии и романтической выразительности. Затем вы насладитесь Фантазиями Брамса, op. 116 — цикл наполнен лирикой и сильными чувствами.
Во второй половине вечера публика отправится в мир тонких эмоций и ярких переживаний благодаря «Песням без слов» Мендельсона-Бартольди из опусов 19, 30 и 67. Завершит программу мощная Соната си минор Листа, S.178 — настоящий шедевр фортепианной музыки, который раскрывает глубокий замысел автора.
Билеты на концерт «Фортепианный вечер с Ильёй Папояном» онлайн
Купить билеты можно прямо на нашем сайте. Мы подготовили удобную схему зала для выбора мест — выберите подходящий вариант ближе к сцене или предпочитайте более спокойную часть зала.
- Вы оформите заказ через сайт или по телефону.
- Менеджер подскажет оптимальные места и ответит на ваши вопросы.
- Цена зависит от выбранной зоны; свежую информацию смотрите на сайте.
Присоединяйтесь к этому музыкальному событию и откройте для себя живое исполнение известных классических произведений.