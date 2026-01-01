О мероприятии
Дата
5 мая
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
Приходите на вечер классической музыки 5 мая 2026 года в Консерваторию Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.
О концерте
В программе прозвучат произведения Шостаковича, Шнитке, Стравинского и Рахмадиева. Вечер начнется с праздничной увертюры Шостаковича, написанной к годовщине Октябрьской революции. Эта музыка передает атмосферу эпохи и служит примером открытого жанра.
Далее прозвучит сочинение Шнитке для спектакля по мотивам «Мёртвых душ» Гоголя. Композитор через яркие образы персонажей размышляет о важных вопросах и человеческих ценностях.
Второе отделение откроет «Праздничный кюй» Еркегали Рахмадиева — известный танец, который Геннадий Рождественский исполнял на многих международных сценах. Это сочинение стало одним из самых любимых в Казахстане.
Билеты на концерт
Купить билеты на это событие вы можете через наш сайт с помощью удобной схемы зала. Выберите места ближе к сцене или подберите подходящий вариант по своим пожеланиям.
Если вам удобнее оформить заказ по телефону, менеджер подскажет детали и поможет подобрать оптимальные места.
Цена зависит от выбранной зоны, подробную информацию вы найдете на сайте.
Станьте частью этого события и насладитесь музыкой выдающихся авторов!