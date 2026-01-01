О мероприятии
Дата
13 мая
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
Вагнер-гала и Гранд орган симфони-гала пройдут в Москве, в известной Консерватории Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6.
О концерте
Этот вечер станет настоящим праздником для любителей классики. В первой части прозвучат знаменитые сочинения Рихарда Вагнера: «Полет валькирий», «Музыка волшебного огня» из оперы «Валькирия», а также «Смерть Изольды» из «Тристана и Изольды». Увертюры к «Нюренбергским мейстерзингерам», «Лоэнгрину» и «Тангейзеру» дополнят программу. На экране появятся работы Сальвадора Дали, которые украсят музыкальный вечер.
Во второй части органист Сильвио Челегини исполнит произведения на большом симфоническом органе зала, который отличается мощным звучанием благодаря десяти тысячам труб. В программу вошли сочинения Вивальди, Генделя, Баха и Шуберта. Огромные видеопроекции картин Микеланджело, Рафаэля и Леонардо да Винчи создадут атмосферу величия.
Билеты на концерт
