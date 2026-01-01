О мероприятии
Дата
19 мая
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
Концерт Ильи Папояна пройдет 19 мая 2026 года в одном из самых известных залов Москвы — Консерватории имени Чайковского. Это историческое пространство по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6, славится особой атмосферой и отличной акустикой.
О событии
В этот вечер поклонники классики услышат два фортепианных произведения русских композиторов: Первый концерт Чайковского и Третий концерт Рахманинова. Программа покажет, как менялась музыка от величественных форм к яркой виртуозности и глубоким чувствам.
Илья Папоян выступит солистом. Его исполнение всегда удивляет публику сочетанием технической точности и прочувствованного подхода. За дирижерским пультом окажется Михаил Астафьев — руководитель Московского государственного симфонического оркестра, который давно работает с этим коллективом.
