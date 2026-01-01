О мероприятии
Дата
31 мая
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
31 мая 2026 года в Консерватории имени Чайковского по адресу: улица Большая Никитская, дом 13/6, Москва, пройдет музыкальный вечер для поклонников классики.
О концерте
В этот день прозвучат сочинения, которые изменили ход истории музыки. Программу откроет Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Молодой пианист Илья Папоян исполнит это яркое и глубокое произведение. Его мастерство и тонкое чувство стиля Рахманинова создадут для слушателей особую атмосферу.
Во второй части вечера гости услышат симфоническую сюиту «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова. Дирижер Арсентий Ткаченко и Большой симфонический оркестр передадут восточные образы и сказочные мотивы этого шедевра. Музыкальное путешествие подарит каждому ощущение волшебства и новых открытий.
Билеты на концерт
Купить билеты можно на нашем сайте: выберите удобные места на интерактивной схеме или оформите заказ по телефону с помощью консультанта. Мы поможем подобрать оптимальный вариант для вас.
Цена зависит от расположения выбранного кресла: вы найдете как места у сцены для полного погружения, так и спокойные зоны подальше от центра событий.
- Порядок покупки:Определите лучшие позиции на схеме зала.
- Совершите безопасную оплату онлайн.
- Получите электронный билет сразу после завершения операции.
Погрузитесь в мир классической музыки и откройте новые грани творчества известных композиторов!