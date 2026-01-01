О мероприятии
Дата
10 июня
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения концерта
Концертный зал Чайковского находится в центре Москвы по адресу: улица Большая Никитская, дом 13/6. Здесь пройдет крупное музыкальное событие. Это знаменитое пространство собирает поклонников классики благодаря отличной акустике и богатой истории.
О концерте
Вечер подарит яркие впечатления ценителям классической музыки. В программе прозвучат произведения Генделя, Моцарта и Верди. Гости услышат знаменитую «Аллилуйя» из оратории «Мессия», чувственную Lacrimosa из «Реквиема» Моцарта и торжественный марш из оперы «Аида». Симфонический коллектив «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета и Московский государственный академический камерный хор под управлением Тимофея Гольберга исполнят эти произведения по-новому.
Также гости услышат отрывки из опер Бизе и Вагнера, а завершит вечер завораживающее «Болеро» Равеля. Музыкальный праздник позволит каждому гостю прочувствовать красоту и силу живого исполнения.
