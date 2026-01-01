11 июня
19:00
~ 2 часа
Консерватория им. Чайковского
Концерт для всей семьи, посвящённый творчеству известных русских композиторов, пройдёт в одном из лучших залов Москвы — Консерватории Чайковского. Это здание находится по адресу: улица Большая Никитская, дом 13/6. Здесь гости смогут услышать музыку в атмосфере истории и культурной традиции.
О концерте
Мы приглашаем вас на вечер, где прозвучат произведения Глинки, Рахманинова, Римского-Корсакова и Чайковского. Симфонический коллектив «Академия русской музыки» под управлением Ивана Никифорчина исполнит такие композиции, как «Полет шмеля» и «Вальс цветов». Особое место займёт Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова — это сочинение сочетает нежность и драму, а завершает его светлая финальная часть. За роялем выступит виртуоз Алексей Мельников.
