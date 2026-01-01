О мероприятии
Дата
14 июня
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Консерватория Чайковского в Москве приглашает на фортепианный вечер по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Это редкая возможность для любителей классической музыки насладиться живым исполнением.
О концерте
В этот вечер поклонники искусства услышат выступление пианиста Абисала Гергиева. Он удивляет слушателей свежим взглядом и яркой подачей. В программе — известные произведения, где строгие барочные мотивы встречаются с романтическими эмоциями.
Сначала прозвучит Фантазия и Фуга ля минор Иоганна Себастьяна Баха — здесь строгая структура сочетается с выразительными мелодиями. Затем гости услышат Сонату № 3 Александра Скрябина, которая передает глубокие чувства. Завершит первую часть Мистический хор из Симфонии № 8 Густава Малера в обработке Абисала Гергиева.
Во второй половине вечера прозвучат сочинения Фридерика Шопена и Модеста Мусоргского. Полонез фа-диез минор Шопена наполнен драматизмом, а Сюита из оперы «Хованщина» Мусоргского в исполнении Гергиева раскрывает новые грани фортепиано.
Билеты на концерт
Стоимость зависит от расположения — ближе к сцене или дальше.
