Фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым

Консерватория им. Чайковского
14 июн. 19:00

14 июня

19:00

~ 2 часа

Консерватория им. Чайковского

Консерватория Чайковского в Москве приглашает на фортепианный вечер по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Это редкая возможность для любителей классической музыки насладиться живым исполнением.


О концерте

В этот вечер поклонники искусства услышат выступление пианиста Абисала Гергиева. Он удивляет слушателей свежим взглядом и яркой подачей. В программе — известные произведения, где строгие барочные мотивы встречаются с романтическими эмоциями.

Сначала прозвучит Фантазия и Фуга ля минор Иоганна Себастьяна Баха — здесь строгая структура сочетается с выразительными мелодиями. Затем гости услышат Сонату № 3 Александра Скрябина, которая передает глубокие чувства. Завершит первую часть Мистический хор из Симфонии № 8 Густава Малера в обработке Абисала Гергиева.

Во второй половине вечера прозвучат сочинения Фридерика Шопена и Модеста Мусоргского. Полонез фа-диез минор Шопена наполнен драматизмом, а Сюита из оперы «Хованщина» Мусоргского в исполнении Гергиева раскрывает новые грани фортепиано.


Желающие погрузиться в атмосферу настоящей музыки могут купить билеты онлайн. На сайте легко выбрать места на интерактивной схеме и оформить оплату безопасно.

  • Легкий выбор мест на схеме зала
  • Онлайн-бронирование
  • Заказ по телефону
  • Поддержка менеджера по всем вопросам

Стоимость зависит от расположения — ближе к сцене или дальше. Чтобы узнать цену и детали, посетите сайт или позвоните нам. Менеджеры подскажут оптимальные варианты и ответят на любые вопросы.

Купить билеты на Фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым — значит стать участником особого события и услышать мировые шедевры в исполнении выдающегося музыканта.

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

