О мероприятии
Дата
16 июня
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Гранд орган симфони-гала» пройдет в Московской консерватории имени Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, дом 13/6. Это здание давно стало одним из самых значимых музыкальных залов страны и дарит гостям особую атмосферу с отличной акустикой.
О концерте
Погрузитесь в мир классики на большом концерте «Гранд орган симфони-гала». Вечер наполнится произведениями Мусоргского, Сен-Санса, Баха и Бетховена. Перед вами выступят Эдженио Фаджиани из Ватикана и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Алессандро Д’Агостини из Италии. Организаторы подготовили мультимедийное шоу с проекциями картин известных художников, чтобы подарить зрителям незабываемые впечатления.
Билеты на концерт онлайн
