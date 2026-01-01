О мероприятии
Дата
25 июня
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Вальсы и балеты. Штраус. Гуно. Чайковский» пройдет в одном из самых известных музыкальных залов Москвы — Консерватории имени Чайковского. Это легендарное место по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6 примет масштабное событие, которое подарит зрителям яркие впечатления.
О концерте
Погрузитесь в атмосферу прекрасной музыки и испытайте целую палитру чувств на долгожданном вечере, где прозвучат произведения великих авторов. В программе — сочинения Иоганна Штрауса, Петра Ильича Чайковского, Джоаккино Россини, Жоржа Бизе и Шарля Гуно. Оркестр исполнит известные мелодии под руководством Арсентия Ткаченко.
Первое отделение начнется с увертюры к опере «Сорока-воровка» Россини, которая отличается драматизмом и насыщенностью. Затем гости услышат романтичные вальсы Штрауса: «Поцелуй», «Весенние голоса» и знаменитый «На прекрасном голубом Дунае». Также прозвучат произведения Бизе и Гуно, которые перенесут слушателей в мир французского романтизма.
Вторую часть вечера посвятят творчеству Чайковского — автора, чьи сочинения занимают особое место в сердцах любителей классики. Прозвучат фрагменты из балетов «Спящая красавица» и «Щелкунчик», а также из оперы «Евгений Онегин».
Билеты на концерт
Купить билеты на концерт можно уже сейчас на нашем сайте. Вы легко выберете лучшие места с помощью интерактивной схемы зала.
- Онлайн-бронирование доступно с безопасной оплатой.
- Интерактивная схема поможет определить удобные позиции.
- Вы можете заказать билеты по телефону — специалисты подскажут подходящие варианты и ответят на вопросы.
Цена зависит от выбранного сектора, поэтому каждый гость найдет подходящий вариант по стоимости и расположению.
