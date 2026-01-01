Вальсы и балеты. Штраус. Гуно. Чайковский

Билеты на концерт Вальсы и балеты. Штраус. Гуно. Чайковский в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
25 июн. 19:00

25 июня

19:00

~ 2 часа

Консерватория им. Чайковского

Концерт «Вальсы и балеты. Штраус. Гуно. Чайковский» пройдет в одном из самых известных музыкальных залов Москвы — Консерватории имени Чайковского. Это легендарное место по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6 примет масштабное событие, которое подарит зрителям яркие впечатления.


Погрузитесь в атмосферу прекрасной музыки и испытайте целую палитру чувств на долгожданном вечере, где прозвучат произведения великих авторов. В программе — сочинения Иоганна Штрауса, Петра Ильича Чайковского, Джоаккино Россини, Жоржа Бизе и Шарля Гуно. Оркестр исполнит известные мелодии под руководством Арсентия Ткаченко.

Первое отделение начнется с увертюры к опере «Сорока-воровка» Россини, которая отличается драматизмом и насыщенностью. Затем гости услышат романтичные вальсы Штрауса: «Поцелуй», «Весенние голоса» и знаменитый «На прекрасном голубом Дунае». Также прозвучат произведения Бизе и Гуно, которые перенесут слушателей в мир французского романтизма.

Вторую часть вечера посвятят творчеству Чайковского — автора, чьи сочинения занимают особое место в сердцах любителей классики. Прозвучат фрагменты из балетов «Спящая красавица» и «Щелкунчик», а также из оперы «Евгений Онегин».


Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

+7 (499) 460-57-72