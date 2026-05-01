О мероприятии
Дата
21 мая
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского занимает особое место среди музыкальных учебных заведений России и мира. Николай Рубинштейн основал её в 1866 году, и сегодня она располагается в центре столицы. Здесь открывают двери знаменитые концертные залы, включая Большой зал, который появился в 1901 году, а также установлен памятник Чайковскому. В этих стенах проходят концерты и встречи, которые привлекают любителей музыки и искусства.
О концерте
Литературно-музыкальная программа «Ноты и рифмы времени» объединяет классические произведения с современной поэзией. На сцену выйдут фортепианист Борис Березовский и скрипачка Валерия Абрамова. Влад Маленко и Ольга Ершова прочтут свои стихи, чтобы создать живой диалог между разными эпохами. Гости погрузятся в атмосферу музыки и поэтических строк. Фонд культурных инициатив поддерживает это событие, чтобы подарить слушателям яркие впечатления.
