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Лучшие рапсодии мира. Рахманинов. Гершвин. Лист. Равель

Билеты на концерт «Лучшие рапсодии мира. Рахманинов. Гершвин. Лист. Равель» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
13 июн. 19:00

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О мероприятии

Дата

13 июня

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место проведения

Концерт «Лучшие рапсодии мира. Рахманинов. Гершвин. Лист. Равель» пройдет в одном из ведущих музыкальных залов страны — Консерватории имени П. И. Чайковского по адресу: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6.


О концерте

Мы приглашаем вас на особенный вечер, где прозвучат шедевры Сергея Рахманинова, Джорджа Гершвина, Ференца Листа и Мориса Равеля. В программе вы услышите знаменитую «Рапсодию в стиле блюз» Джорджа Гершвина, объединившую европейскую симфонию и американский джаз. Также музыканты исполнят «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова — цикл из 24 вариаций на мелодии каприса Паганини и темы Dies irae. Венгерская рапсодия № 2 Ференца Листа, основанная на национальных мотивах, добавит ярких красок этому вечеру.


Билеты онлайн

Вы можете купить билеты на это событие через наш сайт. Для выбора мест воспользуйтесь интерактивной схемой зала и оплатите заказ безопасно. По телефону менеджер подскажет свободные ряды и ответит на ваши вопросы о концерте.

Стоимость зависит от выбранного сектора. Актуальные цены указаны на сайте.

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Купить билеты на концерт «Лучшие рапсодии мира. Рахманинов. Гершвин. Лист. Равель». Не упустите шанс услышать легендарные произведения вживую!

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Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

+7 (499) 460-57-72