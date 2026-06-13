Оставить заявку
О мероприятии
Дата
13 июня
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Лучшие рапсодии мира. Рахманинов. Гершвин. Лист. Равель» пройдет в одном из ведущих музыкальных залов страны — Консерватории имени П. И. Чайковского по адресу: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте
Мы приглашаем вас на особенный вечер, где прозвучат шедевры Сергея Рахманинова, Джорджа Гершвина, Ференца Листа и Мориса Равеля. В программе вы услышите знаменитую «Рапсодию в стиле блюз» Джорджа Гершвина, объединившую европейскую симфонию и американский джаз. Также музыканты исполнят «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова — цикл из 24 вариаций на мелодии каприса Паганини и темы Dies irae. Венгерская рапсодия № 2 Ференца Листа, основанная на национальных мотивах, добавит ярких красок этому вечеру.
Билеты онлайн
Вы можете купить билеты на это событие через наш сайт. Для выбора мест воспользуйтесь интерактивной схемой зала и оплатите заказ безопасно. По телефону менеджер подскажет свободные ряды и ответит на ваши вопросы о концерте.
Стоимость зависит от выбранного сектора. Актуальные цены указаны на сайте.
- Подберите удобные места с помощью схемы зала.
- Оплатите билет онлайн без риска.
- Получите консультацию менеджера при заказе по телефону.
Купить билеты на концерт «Лучшие рапсодии мира. Рахманинов. Гершвин. Лист. Равель». Не упустите шанс услышать легендарные произведения вживую!