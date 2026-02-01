Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
28 февраля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
В концертном зале Консерватории Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6, пройдет одно из самых ярких музыкальных событий года.
О концерте
На сцену выйдет Иван Бессонов — пианист, который удивил публику по всему миру. Молодой музыкант получил признание на международных конкурсах, включая победу на классическом «Евровидении» в 2018 году и Гран-при Международного конкурса имени С. Рахманинова в 2022 году. В этот вечер прозвучат известные произведения: Концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига и Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова. Завершит программу легендарное «Болеро» Мориса Равеля в исполнении Государственного Академического Симфонического Оркестра России имени Е. Светланова под руководством Федора Безносикова.
Билеты на концерт Ивана Бессонова онлайн
Гости смогут выбрать удобные места на интерактивной схеме и оформить заказ через сайт. Мы предлагаем безопасную оплату онлайн и поддержку по телефону — консультант поможет определиться с местами и ответит на вопросы о событии. Цена зависит от выбранного сектора.
- Простой выбор мест на схеме зала
- Надежная оплата через интернет
- Помощь по телефону при бронировании
Не упустите возможность получить яркие впечатления от живого исполнения классики. Купить билеты на концерт Ивана Бессонова можно прямо сейчас на нашем сайте.