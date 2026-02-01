Консерватория
Иван Бессонов

Билеты на концерт Ивана Бессонова в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
28 фев. - 21 мар.

О мероприятии

Дата

28 февраля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Дата и место проведения

В концертном зале Консерватории Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6, пройдет одно из самых ярких музыкальных событий года.

О концерте

На сцену выйдет Иван Бессонов — пианист, который удивил публику по всему миру. Молодой музыкант получил признание на международных конкурсах, включая победу на классическом «Евровидении» в 2018 году и Гран-при Международного конкурса имени С. Рахманинова в 2022 году. В этот вечер прозвучат известные произведения: Концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига и Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова. Завершит программу легендарное «Болеро» Мориса Равеля в исполнении Государственного Академического Симфонического Оркестра России имени Е. Светланова под руководством Федора Безносикова.

Билеты на концерт Ивана Бессонова онлайн

Гости смогут выбрать удобные места на интерактивной схеме и оформить заказ через сайт. Мы предлагаем безопасную оплату онлайн и поддержку по телефону — консультант поможет определиться с местами и ответит на вопросы о событии. Цена зависит от выбранного сектора.

  • Простой выбор мест на схеме зала
  • Надежная оплата через интернет
  • Помощь по телефону при бронировании

Не упустите возможность получить яркие впечатления от живого исполнения классики. Купить билеты на концерт Ивана Бессонова можно прямо сейчас на нашем сайте.

Участники

Иван Бессонов