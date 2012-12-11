Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
31 декабря
Время
00:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Подарочный сертификат
Подарочные сертификаты
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
11 декабря —12 декабря
Классика
Теодор Курентзис и MusicAeterna «Кольцо без слов»
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
25
чт, 19:00
декабря
Новогодние концерты
Бор�ис Березовский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
31
ср, 00:00
декабря
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
2
пн, 19:00
февраля 2026
Классика
Александр Князев, Анастасия Гамалей-Воскресенская
Консерватория им. Чайковского, Малый зал