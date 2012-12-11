Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификатСертификат0+
31 дек. 00:00
ср, 31 дек, 00:00Заполнить заявку

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

О мероприятии

Дата

31 декабря

Время

00:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Подарочный сертификат

Подарочные сертификаты

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Ближайшие мероприятия

11 декабря 12 декабря

Классика

Теодор Курентзис и MusicAeterna «Кольцо без слов»

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

Купить билеты
25
чт, 19:00
декабря

Новогодние концерты

Борис Березовский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

Купить билеты
31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

Купить билеты
2
пн, 19:00
февраля 2026

Классика

Александр Князев, Анастасия Гамалей-Воскресенская

Консерватория им. Чайковского, Малый зал

Купить билеты