Билеты на концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna «Прокофьев: Балет «Золушка» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
26 дек. 20:00

О мероприятии

Дата

26 декабря

Время

20:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Возвращение Теодора Курентзиса и musicAeterna

Москва готовится к уникальному музыкальному событию — концерт Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna с исполнением балета Сергея Прокофьева «Золушка». Эта работа, полная нежности, поэзии и ярких оркестровых красок, рассказывает о добре, любви и мечтах, которые обязательно сбываются. Исполнители вновь обращаются к любимому произведению, чтобы подарить зрителям волшебство и атмосферу настоящего музыкального праздника.

О произведении

Балет «Золушка» Сергея Прокофьева сочетает классическую хореографию с драматическим повествованием и богатой музыкальной палитрой. В нём есть традиционные вариации и адажио, придворные танцы XVIII века и яркие характеры персонажей: мечтательная Золушка, строгая мачеха, задорные сестры и молодой принц. Музыка композитора оживляет эмоции героев, делает их объёмными и близкими зрителю, а каждый танец логично развивается из сюжета.

Место проведения — Консерватория им. Чайковского

Концерт состоится в Консерватории им. Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Это легендарная площадка с отличной акустикой и комфортной атмосферой для всех зрителей. Здесь каждый гость сможет насладиться полным звучанием оркестра и ощутить магию музыки Прокофьева в исполнении world-class артистов.

Преимущества покупки билетов на нашем сайте

На нашем сайте можно купить билеты удобно и быстро. Для ваших удобств доступны следующие возможности:

  • Выбор мест на интерактивной схеме зала для лучшего обзора;
  • Онлайн-покупка в несколько кликов без ожидания;
  • Заказ билетов по телефону с консультацией менеджера;
  • Менеджер поможет выбрать подходящие места и ответит на все вопросы;
  • Быстрое подтверждение заказа и прозрачная стоимость билета.

Почему стоит посетить

Концерт «Золушка» с оркестром musicAeterna — это возможность полностью погрузиться в мир Прокофьева и насладиться живым исполнением одного из самых любимых балетов. Теодор Курентзис и музыканты передают не только ноты, но и всю драматургию, эмоции и тонкости сюжета. Купить билеты на это событие стоит заранее, чтобы гарантировать лучшие места и стать частью волшебного музыкального вечера, который запомнится надолго.

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Участники

Теодор Курентзис

musicAeterna

