Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
26 декабря
Время
20:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Возвращение Теодора Курентзиса и musicAeterna
Москва готовится к уникальному музыкальному событию — концерт Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna с исполнением балета Сергея Прокофьева «Золушка». Эта работа, полная нежности, поэзии и ярких оркестровых красок, рассказывает о добре, любви и мечтах, которые обязательно сбываются. Исполнители вновь обращаются к любимому произведению, чтобы подарить зрителям волшебство и атмосферу настоящего музыкального праздника.
О произведении
Балет «Золушка» Сергея Прокофьева сочетает классическую хореографию с драматическим повествованием и богатой музыкальной палитрой. В нём есть традиционные вариации и адажио, придворные танцы XVIII века и яркие характеры персонажей: мечтательная Золушка, строгая мачеха, задорные сестры и молодой принц. Музыка композитора оживляет эмоции героев, делает их объёмными и близкими зрителю, а каждый танец логично развивается из сюжета.
Место проведения — Консерватория им. Чайковского
Концерт состоится в Консерватории им. Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Это легендарная площадка с отличной акустикой и комфортной атмосферой для всех зрителей. Здесь каждый гость сможет насладиться полным звучанием оркестра и ощутить магию музыки Прокофьева в исполнении world-class артистов.
Преимущества покупки билетов на нашем сайте
На нашем сайте можно купить билеты удобно и быстро. Для ваших удобств доступны следующие возможности:
- Выбор мест на интерактивной схеме зала для лучшего обзора;
- Онлайн-покупка в несколько кликов без ожидания;
- Заказ билетов по телефону с консультацией менеджера;
- Менеджер поможет выбрать подходящие места и ответит на все вопросы;
- Быстрое подтверждение заказа и прозрачная стоимость билета.
Почему стоит посетить
Концерт «Золушка» с оркестром musicAeterna — это возможность полностью погрузиться в мир Прокофьева и насладиться живым исполнением одного из самых любимых балетов. Теодор Курентзис и музыканты передают не только ноты, но и всю драматургию, эмоции и тонкости сюжета. Купить билеты на это событие стоит заранее, чтобы гарантировать лучшие места и стать частью волшебного музыкального вечера, который запомнится надолго.
