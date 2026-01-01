Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
7 марта
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Праздничный концерт к 8 марта состоится в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по адресу: улица Большая Никитская, дом 13/6. Это старейшая музыкальная школа России, которую Николай Рубинштейн открыл в 1866 году. Консерватория играет важную роль в культурной жизни страны.
О концерте
Гости услышат классические произведения в исполнении известных музыкантов. Программа включает сочинения знаменитых авторов, которые создадут особое настроение этого дня. Зал отличается отличной акустикой и красивым интерьером, поэтому каждый вечер здесь запоминается надолго. Музыканты подарят зрителям яркие эмоции и помогут почувствовать атмосферу вдохновения.
Билеты на праздничный концерт к 8 марта онлайн
Купить билеты на праздничный концерт к 8 марта можно прямо сейчас на нашем сайте. Стоимость зависит от выбранного сектора, а удобная схема зала поможет подобрать лучшие места для приятного вечера.
Также вы сможете оформить бронь по телефону — сотрудник подскажет свободные ряды и ответит на любые вопросы о событии. Точную цену и детали легко узнать на сайте.
- Интерактивная карта зала помогает быстро выбрать подходящие ряды.
- Доступна покупка онлайн или оформление заказа по телефону.
- Оплата проходит безопасно, а получение билетов не вызывает сложностей.
Не упустите возможность посетить этот яркий концерт в знаменитой московской консерватории.