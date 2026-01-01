Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
15 марта
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место и дата проведения
Концерт «Великий Шопен» пройдет в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Это одно из главных музыкальных пространств столицы с известными залами. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.
О концерте
Событие привлечет всех любителей классики. На сцене выступит Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского под руководством Владимира Федосеева. Арсентий Ткаченко и Олег Худяков проведут музыкальный вечер, а Владимир Вишневский и Валентин Малинин сыграют произведения Фредерика Шопена: концерт для фортепиано с оркестром № 1 ми минор и концерт для фортепиано с оркестром № 2 фа минор.
