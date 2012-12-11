Лучшие концерты
Теодор Курентзис и MusicAeterna «Кольцо без слов»
11 декабря - 12 декабря Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Описание
Теодор Курентзис — выдающийся дирижёр, чья карьера охватывает как российскую, так и международную музыкальные сцены. Родившись в Афинах в 1972 году, он переехал в Россию в 1994 году, чтобы обучаться у легендарного Ильи Мусина в Санкт-Петербургской консерватории. За свою карьеру Курентзис стал известен как новатор и реформатор классической музыки.
Основав оркестр и хор musicAeterna в Новосибирске, он привнёс свежий взгляд на исполнение классических произведений. Под его руководством musicAeterna приобрела мировую известность благодаря смелым интерпретациям и высокому уровню исполнения. С 2011 по 2019 годы Курентзис возглавлял Театр оперы и балета в Перми, где продолжил развивать свой уникальный стиль.
Курентзис также является главным дирижёром Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии с 2018 года. Его сотрудничество с ведущими режиссёрами мира и крупнейшими оперными театрами Европы укрепило его репутацию как одного из самых востребованных дирижёров современности.
В 2019 году Курентзис сделал musicAeterna независимым коллективом и перевёл его в Санкт-Петербург. В 2024 году он основал собственный лейбл Theta (Θ) для издания записей под своим музыкальным руководством.
