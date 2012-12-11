Лучшие концерты
Теодор Курентзис и MusicAeterna «Кольцо без слов»
11 декабря - 12 декабря Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Описание
MusicAeterna — это уникальный музыкальный коллектив, созданный в 2004 году дирижёром Теодором Курентзисом в Новосибирске. С 2019 года оркестр обосновался в Санкт-Петербурге, продолжая впечатлять зрителей своими инновационными интерпретациями классических произведений. Этот коллектив известен своим уникальным подходом к музыке, сочетая традиции с современными веяниями.
Оркестр musicAeterna начал свой путь как часть Новосибирского театра оперы и балета и быстро завоевал признание как в России, так и за её пределами. Первый концерт состоялся в 2005 году, а уже осенью того же года коллектив дебютировал на международной арене в Лондоне. Записи musicAeterna под руководством Курентзиса были выпущены на престижных лейблах, таких как Alpha и Sony Classical.
Коллектив активно участвует в постановках опер и балетов, сотрудничая с выдающимися режиссёрами и хореографами. Среди значимых проектов — балет «Русские сезоны» Леонида Десятникова и опера «Макбет» Джузеппе Верди. Эти постановки привлекли внимание не только российской публики, но и международных критиков.
