Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
9 октября
Время
20:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения концерта
Юбилейное выступление Bel Suono пройдет в одном из самых известных залов Москвы — Консерватории имени П.И. Чайковского. Адрес: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Этот зал славится отличной акустикой и особой атмосферой, поэтому здесь часто проводят важные музыкальные события.
О концерте
Bel Suono — российское фортепианное трио, которое выделяется своим стилем классического кроссовера. В этом году коллектив отмечает 15 лет творческой деятельности большим туром, который порадует всех поклонников. В программе прозвучат как оригинальные композиции музыкантов, так и свежие версии известных мировых хитов. Артисты готовят новые аранжировки популярных классических произведений и мелодий из любимых фильмов.
Кирилл Гущин, Антон Мосенков и Никита Хабин окончили Московскую консерваторию и добились признания в музыкальном мире. Лейла Фаттахова, основатель и продюсер проекта, помогла создать узнаваемое имя Bel Suono не только в России, но и за ее пределами.
Билеты на концерт Bel Suono
Купить билеты на юбилейное шоу можно через наш сайт или по телефону. Мы предлагаем разные варианты размещения: у самой сцены или на других удобных местах зала — выбирайте то, что подходит именно вам.
На сайте работает интерактивная схема для выбора мест и безопасной оплаты заказа. По телефону наши специалисты подскажут лучшие варианты и ответят на любые вопросы.
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Не пропустите шанс попасть на это яркое событие и услышать живое исполнение Bel Suono!