Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина
Bel Suono «Юбилейный концерт»

Билеты на концерт Bel Suono «Юбилейный концерт» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
9 окт. 20:00

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

О мероприятии

Дата

9 октября

Время

20:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место проведения концерта

Юбилейное выступление Bel Suono пройдет в одном из самых известных залов Москвы — Консерватории имени П.И. Чайковского. Адрес: ул. Большая Никитская, д. 13/6. Этот зал славится отличной акустикой и особой атмосферой, поэтому здесь часто проводят важные музыкальные события.


О концерте

Bel Suono — российское фортепианное трио, которое выделяется своим стилем классического кроссовера. В этом году коллектив отмечает 15 лет творческой деятельности большим туром, который порадует всех поклонников. В программе прозвучат как оригинальные композиции музыкантов, так и свежие версии известных мировых хитов. Артисты готовят новые аранжировки популярных классических произведений и мелодий из любимых фильмов.

Кирилл Гущин, Антон Мосенков и Никита Хабин окончили Московскую консерваторию и добились признания в музыкальном мире. Лейла Фаттахова, основатель и продюсер проекта, помогла создать узнаваемое имя Bel Suono не только в России, но и за ее пределами.


Билеты на концерт Bel Suono

Купить билеты на юбилейное шоу можно через наш сайт или по телефону. Мы предлагаем разные варианты размещения: у самой сцены или на других удобных местах зала — выбирайте то, что подходит именно вам.

На сайте работает интерактивная схема для выбора мест и безопасной оплаты заказа. По телефону наши специалисты подскажут лучшие варианты и ответят на любые вопросы.

  • Удобная схема зала для самостоятельного выбора мест
  • Надежная оплата онлайн
  • Поддержка менеджеров по телефону

Не пропустите шанс попасть на это яркое событие и услышать живое исполнение Bel Suono!

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

+7 (499) 460-57-72