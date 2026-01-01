О мероприятии
Дата
5 декабря
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Сказки венского леса» пройдет в одном из самых известных залов Москвы — Консерватории Чайковского. Здесь звучание всегда чистое, а атмосфера помогает полностью погрузиться в музыку. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте
Вас ждет вечер с произведениями Иоганна Штрауса, мастера вальса, на ярком событии «Штраус-гала». Государственный Кремлёвский оркестр выступит под руководством маэстро Константина Чудовского. В программе прозвучат знаменитые мелодии: от вальса «На прекрасном голубом Дунае» до увертюры из оперетты «Летучая мышь». Это отличный повод для ценителей классики и поклонников творчества великого композитора.
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