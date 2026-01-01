Новогодний Штраус-Гала

Билеты на концерт «Новогодний Штраус-Гала» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоНовогодние концерты0+
4 янв. 202720:00

О мероприятии

Дата

4 января, 2027

Время

20:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место проведения

Концерт «Новогодний Штраус-Гала» состоится в Москве, в известной Консерватории Чайковского на улице Большая Никитская, дом 13/6. Здесь классика звучит по-новому и находит отклик у каждого гостя.


О концерте

Погрузитесь в атмосферу музыки Иоганна Штрауса, которого называют «королём вальсов». Его творчество включает более 160 танцевальных произведений, а также множество полек, маршей и кадрилей. На вечере прозвучат такие знаменитые мелодии, как «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние голоса», «Императорский вальс» и другие известные номера. Гостей ждут не только популярные вальсы, но и польки с необычными эффектами: «Гром и молния», «Трик-трак», «Пиццикато-полька». В завершение программы артисты исполнят отрывки из оперетт «Летучая мышь» и «Цыганский барон».

В концерте примут участие ансамбль солистов: Сергей Назаров (флейта), Ирина Павлихина (скрипка), Святослав Тарасов (виолончель) и Ирина Никонова (фортепиано). Также выступят лауреаты международных конкурсов Виктория Носовская (сопрано) и Александр Гладков (баритон). Артисты подарят зрителям яркие впечатления и помогут почувствовать настоящую атмосферу искусства.


Билеты на концерт онлайн

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Купить билеты на концерт «Новогодний Штраус-Гала» — это шанс стать частью яркого события, которое запомнится каждому гостю. Почувствуйте магию живого исполнения классики!

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Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

+7 (499) 460-57-72