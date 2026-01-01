О мероприятии
Дата
4 января, 2027
Время
20:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Новогодний Штраус-Гала» состоится в Москве, в известной Консерватории Чайковского на улице Большая Никитская, дом 13/6. Здесь классика звучит по-новому и находит отклик у каждого гостя.
О концерте
Погрузитесь в атмосферу музыки Иоганна Штрауса, которого называют «королём вальсов». Его творчество включает более 160 танцевальных произведений, а также множество полек, маршей и кадрилей. На вечере прозвучат такие знаменитые мелодии, как «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние голоса», «Императорский вальс» и другие известные номера. Гостей ждут не только популярные вальсы, но и польки с необычными эффектами: «Гром и молния», «Трик-трак», «Пиццикато-полька». В завершение программы артисты исполнят отрывки из оперетт «Летучая мышь» и «Цыганский барон».
В концерте примут участие ансамбль солистов: Сергей Назаров (флейта), Ирина Павлихина (скрипка), Святослав Тарасов (виолончель) и Ирина Никонова (фортепиано). Также выступят лауреаты международных конкурсов Виктория Носовская (сопрано) и Александр Гладков (баритон). Артисты подарят зрителям яркие впечатления и помогут почувствовать настоящую атмосферу искусства.
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