Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
26 декабря
Время
14:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Билеты на новогоднюю песочную сказку «Щелкунчик» в Москве
Новогодняя песочная сказка «Щелкунчик» — театральная постановка для всей семьи. Представление проходит в Консерватории Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. В спектакле участвует ансамбль солистов «Эрмитаж». Художественный руководитель и дирижёр — Илья Норштейн. Текст читает актёр театра и кино Вадим Норштейн. В программе — классическая музыка и песочная анимация.
Сюжет
В основе спектакля лежит произведение «Щелкунчик». Музыка сочетается с песочными иллюстрациями. Постановка предлагает современное прочтение классики с участием известных артистов.
- Постановка объединяет музыку, драму и визуальное искусство.
- Чтец — лауреат российских премий.
- Используется оригинальная песочная анимация.
- Академический коллектив исполняет классические произведения.
Где пройдет событие?
Мероприятие проходит в здании Консерватории Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.
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