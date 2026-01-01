Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина
Щелкунчик

Билеты на новогоднюю песочная сказка «Щелкунчик» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоНовогодняя сказка6+
26 дек. - 5 янв. 2027

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

О мероприятии

Дата

26 декабря

Время

14:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Билеты на новогоднюю песочную сказку «Щелкунчик» в Москве

Новогодняя песочная сказка «Щелкунчик» — театральная постановка для всей семьи. Представление проходит в Консерватории Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. В спектакле участвует ансамбль солистов «Эрмитаж». Художественный руководитель и дирижёр — Илья Норштейн. Текст читает актёр театра и кино Вадим Норштейн. В программе — классическая музыка и песочная анимация.


Сюжет

В основе спектакля лежит произведение «Щелкунчик». Музыка сочетается с песочными иллюстрациями. Постановка предлагает современное прочтение классики с участием известных артистов.

  • Постановка объединяет музыку, драму и визуальное искусство.
  • Чтец — лауреат российских премий.
  • Используется оригинальная песочная анимация.
  • Академический коллектив исполняет классические произведения.


Где пройдет событие?

Мероприятие проходит в здании Консерватории Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.


Где и как купить билеты на новогоднюю песочную сказку «Щелкунчик» онлайн?

Купить билеты на новогоднюю песочную сказку «Щелкунчик» можно на нашем сайте в любое время. Выберите места на схеме зала — стоимость зависит от расположения. На сайте указано расписание спектакля, продолжительность, схема зала и ближайшие показы.

Преимущества покупки через наш сайт:

  • Удобный выбор мест на карте зала;
  • Безопасная оплата;
  • Получение электронного билета после оплаты;
  • Возможность заказать по телефону с помощью менеджера;
  • Информация о стоимости билетов и наличии вип-лож;
  • Быстрое бронирование билетов;
  • Актуальная афиша театра с репертуаром сезона.

Чтобы узнать цену билета, выберите нужные места на схеме или свяжитесь с менеджером через сайт. На странице есть информация о ценах и правилах заказа.


Корпоративным клиентам

Для компаний действуют специальные условия бронирования билетов для групповых посещений или организации мероприятий в новогодний сезон. Свяжитесь с нами для уточнения деталей через сайт или по телефону.

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

+7 (499) 460-57-72