Щелкунчик

    Билеты на концерт «Щелкунчик» в Москве

    Консерватория им. ЧайковскогоНовогодние концерты6+
    2 янв. 202714:00

    О мероприятии

    Дата

    2 января, 2027

    Время

    14:00

    Длительность

    ~ 2 часа

    Площадка

    Консерватория им. Чайковского

    Место проведения

    Концерт «Щелкунчик» состоится в Консерватории Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6, в самом центре Москвы. Это здание давно стало символом музыкальной жизни столицы и собирает поклонников классики со всего мира.


    О концерте

    Приглашаем на музыкально-драматическое представление — концерт «Щелкунчик». В этом году программа перенесёт гостей в сказку Э. Гофмана о принце и его противостоянии Мышиному королю. Народный артист России Александр Олешко расскажет эту историю своим голосом и талантом, а музыка П.И. Чайковского прозвучит под руководством итальянского маэстро Алессандро Дагостини в исполнении симфонического оркестра Московской консерватории.

    Гости увидят красочное шоу: зал преобразится в зимний лес и дворец с помощью трёхмерных видеопроекций, что создаст ощущение полного погружения в волшебство. Каждый сможет почувствовать атмосферу праздника и услышать любимые мелодии.


    Билеты на концерт «Щелкунчик» онлайн

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    Не пропустите шанс стать частью этого события и услышать знаменитую музыку в исполнении талантливых артистов!

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    Почему выбирают нас
    Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
    Уникальные предложения
    Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
    Безопасная оплата и защита данных
    Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
    Поддержка на каждом шаге
    От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

    Адрес

    Город: Москва
    Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
    Станция метро: Александровский сад

    +7 (499) 460-57-72