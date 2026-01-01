О мероприятии
Дата
2 января, 2027
Время
14:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Щелкунчик» состоится в Консерватории Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская, д. 13/6, в самом центре Москвы. Это здание давно стало символом музыкальной жизни столицы и собирает поклонников классики со всего мира.
О концерте
Приглашаем на музыкально-драматическое представление — концерт «Щелкунчик». В этом году программа перенесёт гостей в сказку Э. Гофмана о принце и его противостоянии Мышиному королю. Народный артист России Александр Олешко расскажет эту историю своим голосом и талантом, а музыка П.И. Чайковского прозвучит под руководством итальянского маэстро Алессандро Дагостини в исполнении симфонического оркестра Московской консерватории.
Гости увидят красочное шоу: зал преобразится в зимний лес и дворец с помощью трёхмерных видеопроекций, что создаст ощущение полного погружения в волшебство. Каждый сможет почувствовать атмосферу праздника и услышать любимые мелодии.
Билеты на концерт «Щелкунчик» онлайн
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Не пропустите шанс стать частью этого события и услышать знаменитую музыку в исполнении талантливых артистов!