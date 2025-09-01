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О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт Алексея Семенова пройдет 1 сентября. Место — Малый зал Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.
О событии
Алексей Семенов — артист России, профессор. Музыкальная карьера началась в 1972 году. Музыкант выступал в России и Европе: Австрия, Германия, Италия. Он участвовал в XXII Международном органном фестивале в Мексике.
Программа концерта
Семенов исполняет органную музыку разных стилей. Каждый номер раскрывает новые эмоции. Звучание инструмента создает особую атмосферу.
Билеты
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Не пропустите концерт Алексея Семенова.
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