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Билеты на концерт Алексея Семенова в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
1 сент. 19:00
пн, 1 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место проведения

Концерт Алексея Семенова пройдет 1 сентября. Место — Малый зал Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.

О событии

Алексей Семенов — артист России, профессор. Музыкальная карьера началась в 1972 году. Музыкант выступал в России и Европе: Австрия, Германия, Италия. Он участвовал в XXII Международном органном фестивале в Мексике.

Программа концерта

Семенов исполняет органную музыку разных стилей. Каждый номер раскрывает новые эмоции. Звучание инструмента создает особую атмосферу.

Билеты

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Не пропустите концерт Алексея Семенова.

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