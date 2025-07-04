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Билеты на концерт «Камерный вечер» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
4 июл. 19:00
пт, 4 июл, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Камерный вечер» в Консерватории имени П. И. Чайковского обещает стать незабываемым событием для всех ценителей классической музыки. В этот вечер на сцене выступят талантливые музыканты: Артем Борисенко (бас), Сергей Пищугин (скрипка) и Александра Пищугина (фортепиано). Их мастерство и глубокое понимание музыкального искусства создадут атмосферу, наполненную гармонией и вдохновением.

Чтобы стать частью этого музыкального события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Это удобный и быстрый способ обеспечить себе место на концерте и насладиться живым исполнением шедевров классической музыки.

Не упустите возможность провести вечер в компании выдающихся музыкантов в одном из самых престижных концертных залов страны. Купить билеты на нашем сайте — значит сделать шаг навстречу высокому искусству и получить уникальные впечатления от живого исполнения. Присоединяйтесь к этому празднику музыки и станьте частью культурной жизни города!

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Сертификат

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