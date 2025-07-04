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О мероприятии
Концерт «Камерный вечер» в Консерватории имени П. И. Чайковского обещает стать незабываемым событием для всех ценителей классической музыки. В этот вечер на сцене выступят талантливые музыканты: Артем Борисенко (бас), Сергей Пищугин (скрипка) и Александра Пищугина (фортепиано). Их мастерство и глубокое понимание музыкального искусства создадут атмосферу, наполненную гармонией и вдохновением.
Чтобы стать частью этого музыкального события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Это удобный и быстрый способ обеспечить себе место на концерте и насладиться живым исполнением шедевров классической музыки.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал