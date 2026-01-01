О мероприятии
Дата
30 декабря
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения
Концерт «Короли танго и вальса» пройдет в одном из самых популярных залов Москвы — Консерватории имени Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Здесь всегда царит особая атмосфера, а акустика позволяет по-настоящему прочувствовать каждое выступление.
О концерте
Окунитесь в мир музыки и танца на вечере «Короли танго и вальса». Вы услышите знаменитые классические произведения — среди них вальсы Штрауса: «На прекрасном голубом Дунае», «Венская кровь», «Весенние голоса», а также волшебные мелодии Чайковского из балетов «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Яркие танго Карлоса Гарделя и Анхеля Вийольдо добавят страсти этому вечеру.
Ансамбль «Ново-Дэнс (Novo-Dance)» каждый раз удивляет публику живым исполнением и свежим взглядом на знакомые композиции. Этот концерт подарит настоящее удовольствие всем любителям классики.
Билеты на концерт онлайн
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- Цена зависит от расположения выбранных кресел.
Не упустите шанс стать гостем этого яркого события и провести вечер в компании любимой музыки и танцев!