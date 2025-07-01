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О мероприятии
Мероприятие, которое было запланировано на 7 марта, перенесено на 12 июля. Приносим извинения за возможные неудобства, ранее приобретенные билеты остаются действительными.
Насладитесь незабываемым вечером музыки в стенах легендарной Консерватории имени Чайковского, где выступит выдающийся итальянский пианист Лоренцо Баньяти. Этот концерт станет настоящим праздником для всех любителей классической музыки и ценителей виртуозного исполнения.
Консерватория имени Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, является одной из самых престижных музыкальных площадок мира. Ее стены хранят память о величайших исполнителях и композиторах, которые когда-либо ступали на эту сцену. Великолепная акустика зала позволяет каждому звуку проникать в душу слушателя, создавая атмосферу полного погружения в музыку.
Лоренцо Баньяти, признанный мастер фортепиано из Италии, известен своим уникальным стилем исполнения и глубокой эмоциональностью. Его концерты всегда оставляют неизгладимое впечатление благодаря тонкому чувству музыки и безупречной технике. Баньяти исполнит произведения великих композиторов, которые раскроют всю палитру его таланта и мастерства.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал