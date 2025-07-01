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Билеты на концерт Лоренцо Баньяти в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
1 июл. 19:00
вт, 1 июл, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Мероприятие, которое было запланировано на 7 марта, перенесено на 12 июля. Приносим извинения за возможные неудобства, ранее приобретенные билеты остаются действительными.

Насладитесь незабываемым вечером музыки в стенах легендарной Консерватории имени Чайковского, где выступит выдающийся итальянский пианист Лоренцо Баньяти. Этот концерт станет настоящим праздником для всех любителей классической музыки и ценителей виртуозного исполнения.

Консерватория имени Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, является одной из самых престижных музыкальных площадок мира. Ее стены хранят память о величайших исполнителях и композиторах, которые когда-либо ступали на эту сцену. Великолепная акустика зала позволяет каждому звуку проникать в душу слушателя, создавая атмосферу полного погружения в музыку.

Лоренцо Баньяти, признанный мастер фортепиано из Италии, известен своим уникальным стилем исполнения и глубокой эмоциональностью. Его концерты всегда оставляют неизгладимое впечатление благодаря тонкому чувству музыки и безупречной технике. Баньяти исполнит произведения великих композиторов, которые раскроют всю палитру его таланта и мастерства.

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Позвольте себе роскошь услышать живое исполнение Лоренцо Баньяти в одном из самых знаменитых концертных залов мира. Погрузитесь в атмосферу высокой музыки и вдохновения, которая останется с вами надолго. Купить билеты на нашем сайте — значит обеспечить себе место на этом великолепном вечере классической музыки.

Не упустите шанс стать свидетелем выступления маэстро Лоренцо Баньяти в Консерватории имени Чайковского — событие, которое обещает стать ярким моментом сезона!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал