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Навстречу конкурсу им. П. И. Чайковского

Билеты на концерт «Навстречу конкурсу им. П. И. Чайковского» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
14 июл. 19:00

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Время брони - 30 минут.

О мероприятии

Дата

14 июля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

На сцене Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт «Навстречу конкурсу им. П. И. Чайковского».

Вас ожидает настоящая музыкальная феерия! Оркестр исполнит композиции мировых классиков, а также авторства российских композиторов.

Все музыканты оркестра принимают активное участие в его жизни, часто гастролируют не только по России, но и за пределами нашей страны. Музыканты часто заняты в театральных постановках, операх, балете. В репертуаре оркестра не только классическая музыка, но и эстрадные композиции, а также мелодии из известных кинофильмов, ставшие мировыми хитами.

Оркестр часто принимает участие в музыкальных фестивалях разных уровней и является лауреатом многочисленных премий, а также участвует в концертах.

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От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

+7 (499) 460-57-72