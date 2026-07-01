Время брони - 30 минут.
О мероприяти�и
Дата
14 июля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
На сцене Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт «Навстречу конкурсу им. П. И. Чайковского».
Вас ожидает настоящая музыкальная феерия! Оркестр исполнит композиции мировых классиков, а также авторства российских композиторов.
Все музыканты оркестра принимают активное участие в его жизни, часто гастролируют не только по России, но и за пределами нашей страны. Музыканты часто заняты в театральных постановках, операх, балете. В репертуаре оркестра не только классическая музыка, но и эстрадные композиции, а также мелодии из известных кинофильмов, ставшие мировыми хитами.
Оркестр часто принимает участие в музыкальных фестивалях разных уровней и является лауреатом многочисленных премий, а также участвует в концертах.