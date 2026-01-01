О мероприятии
Дата
12 декабря
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место проведения концерта
Иван Бессонов представит программу «Новогодний Чайковский Гала» в знаменитой Консерватории Чайковского в Москве. Этот концертный зал на улице Большая Никитская, дом 13/6, собирает поклонников классики и ценителей музыки Петра Ильича.
О концерте
Музыкальный вечер «Новогодний Чайковский Гала» посвящают творчеству великого композитора. В программе прозвучат известные произведения: сюита из балета «Щелкунчик», фрагменты «Лебединого озера» и Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. За инструмент садится Иван Бессонов — лауреат международных конкурсов. Маэстро Федор Безносиков дирижирует выступлением вместе с Оркестром государственной академической симфонической капеллы России. Гости погружаются в атмосферу праздника и слушают живое исполнение шедевров.
Билеты на концерт Ивана Бессонова «Новогодний Чайковский Гала» онлайн
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- Оформление заказа на сайте с безопасной оплатой;
- Покупка по телефону с поддержкой консультанта.
Цена зависит от расположения выбранного кресла, а подробную информацию вы найдете на сайте. Не упустите шанс попасть на это событие и услышать музыку Чайковского в исполнении Ивана Бессонова.