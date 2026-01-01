Иван Бессонов «Новогодний Чайковский Гала»

Билеты на концерт Ивана Бессонова «Новогодний Чайковский Гала» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоНовогодние концерты6+
12 дек. 19:00

О мероприятии

Дата

12 декабря

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место проведения концерта

Иван Бессонов представит программу «Новогодний Чайковский Гала» в знаменитой Консерватории Чайковского в Москве. Этот концертный зал на улице Большая Никитская, дом 13/6, собирает поклонников классики и ценителей музыки Петра Ильича.


О концерте

Музыкальный вечер «Новогодний Чайковский Гала» посвящают творчеству великого композитора. В программе прозвучат известные произведения: сюита из балета «Щелкунчик», фрагменты «Лебединого озера» и Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. За инструмент садится Иван Бессонов — лауреат международных конкурсов. Маэстро Федор Безносиков дирижирует выступлением вместе с Оркестром государственной академической симфонической капеллы России. Гости погружаются в атмосферу праздника и слушают живое исполнение шедевров.


Билеты на концерт Ивана Бессонова «Новогодний Чайковский Гала» онлайн

Купить билеты можно прямо сейчас на нашем сайте. Интерактивная схема зала помогает выбрать подходящие места с учетом ваших пожеланий и бюджета. Для оформления заказа доступны несколько способов:

  • Выбор мест через онлайн-схему;
  • Оформление заказа на сайте с безопасной оплатой;
  • Покупка по телефону с поддержкой консультанта.

Цена зависит от расположения выбранного кресла, а подробную информацию вы найдете на сайте. Не упустите шанс попасть на это событие и услышать музыку Чайковского в исполнении Ивана Бессонова.

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От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

+7 (499) 460-57-72

Участники

Иван Бессонов