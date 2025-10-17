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О мероприятии
Погрузитесь в мир незабываемой музыки на концерте Энджела Вонга. Мероприятие пройдет в легендарной Консерватории имени Чайковского. Этот вечер станет настоящим праздником для всех ценителей классической музыки. В программе концерта произведения великих композиторов, которые подарят вам гамму эмоций и впечатлений.
Энджел Вонг, признанный виртуоз, исполнит произведения Л. ван Бетховена, включая его Фантазию соль минор, соч. 77 и знаменитую Сонату № 23 фа минор, соч. 57 «Аппасионата». Эти произведения поражают своей глубиной и экспрессией, позволяя каждому слушателю прикоснуться к гению Бетховена.
Особое внимание заслуживают Два этюда У. Болкома — «Быстро и неистово» и «Гимн любви», которые продемонстрируют мастерство исполнителя в полной мере. Эти современные композиции наполнены энергией и страстью, создавая уникальный контраст с классическими произведениями.
Не обойдется вечер без шедевров Ф. Листа: «Женевские колокола» из цикла «Годы странствий» перенесут вас в атмосферу Швейцарии, а Воспоминания об опере Моцарта «Дон Жуан» оживят образы прошлого.
Завершит программу грандиозное исполнение «Картинок с выставки» М. Мусоргского — произведения, которое завораживает своей живописностью и драматизмом.
Концерт пройдет в Консерватории имени Чайковского — одном из самых престижных музыкальных залов мира. Этот исторический зал славится своей великолепной акустикой и богатой историей, что делает каждое выступление здесь поистине особенным.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Купить билеты на нашем сайте легко и удобно. Погрузитесь в мир музыки вместе с Энджелом Вонгом и насладитесь незабываемым вечером в компании великих композиторов. Купить билеты на нашем сайте — это ваш первый шаг к встрече с прекрасным!
Ближайшие мероприятия
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�Классика
Открытие сезона в Большом зале консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
День рождения Московской консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал