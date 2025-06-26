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О мероприятии
Мероприятие, которое было запланировано на 21 июня, перенесено на 26 июня. Приносим извинения за возможные неудобства, ранее приобретенные билеты остаются действительными.
Концерт Ивана Гаврикова в Консерватории им. Чайковского обещает стать значимым событием в музыкальной жизни столицы. Иван Гавриков, известный органист, выступит под руководством профессора Р. К. Абдуллина. Это мероприятие станет отличной возможностью насладиться мастерством исполнителя в одном из самых престижных музыкальных заведений России.
Консерватория им. Чайковского славится своей богатой историей и великолепной акустикой, что делает её идеальной площадкой для проведения концертов такого уровня. Зал консерватории способен вместить большое количество слушателей, создавая атмосферу полного погружения в мир классической музыки.
Иван Гавриков уже зарекомендовал себя как талантливый исполнитель, чьи выступления всегда привлекают внимание ценителей органной музыки. Под руководством профессора Абдуллина он представит программу, которая обещает удивить даже самых искушенных меломанов.
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Не упустите шанс прикоснуться к высокому искусству и ощутить магию звуков органа в исполнении Ивана Гаврикова. Купить билеты на нашем сайте — это простой и удобный способ обеспечить себе незабываемый вечер в компании прекрасной музыки.
Посетите Консерваторию им. Чайковского и станьте свидетелем выдающегося выступления, которое оставит неизгладимое впечатление в вашей душе.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал