Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Билеты на концерт Артёма Котова в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
11 июл. 19:00
пт, 11 июл, 19:00Заполнить заявку

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

Наши преимущества

Гарантия подлинности

Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.

Удобный выбор мест без доп комиссий

Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.

Безопасная оплата

Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.

О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Мероприятие, которое было запланировано на 30 мая, перенесено на 11 июля. Приносим извинения за возможные неудобства, ранее приобретенные билеты остаются действительными.

Погрузитесь в волшебный мир музыки на концерте Артёма Котова в легендарной Консерватории имени Чайковского. Этот вечер станет настоящим праздником музыки, ведь на сцене выступит один из самых талантливых скрипачей современности.

Артём Котов — выдающийся музыкант с богатой биографией и впечатляющим послужным списком. Он окончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского и Trinity College of Music в Лондоне. За свою карьеру он успел поработать в камерном ансамбле «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, а также провести мастер-классы в Греции и Испании. Среди его достижений — победы на престижных международных конкурсах, включая первое место на Международном конкурсе имени И. С. Баха.

Концерт Артёма Котова пройдет в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского, которая сама по себе является произведением искусства. Это место с богатой историей и уникальной атмосферой, где каждый уголок пропитан духом великих композиторов и исполнителей.

Не упустите шанс насладиться виртуозным исполнением классических произведений в исполнении Артёма Котова. Его игра на скрипке завораживает и оставляет неизгладимое впечатление. Это событие станет настоящим подарком для всех ценителей классической музыки.

Купить билеты на нашем сайте просто и удобно. Забронируйте места заранее, чтобы не пропустить это уникальное музыкальное событие. Концерт Артёма Котова — это возможность прикоснуться к высокому искусству и насладиться великолепием звуков скрипки в исполнении мастера своего дела.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня. Позвольте себе окунуться в мир гармонии и красоты вместе с Артёмом Котовым в Консерватории им. Чайковского!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал