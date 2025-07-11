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О мероприятии
Мероприятие, которое было запланировано на 30 мая, перенесено на 11 июля. Приносим извинения за возможные неудобства, ранее приобретенные билеты остаются действительными.
Погрузитесь в волшебный мир музыки на концерте Артёма Котова в легендарной Консерватории имени Чайковского. Этот вечер станет настоящим праздником музыки, ведь на сцене выступит один из самых талантливых скрипачей современности.
Артём Котов — выдающийся музыкант с богатой биографией и впечатляющим послужным списком. Он окончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского и Trinity College of Music в Лондоне. За свою карьеру он успел поработать в камерном ансамбле «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, а также провести мастер-классы в Греции и Испании. Среди его достижений — победы на престижных международных конкурсах, включая первое место на Международном конкурсе имени И. С. Баха.
Концерт Артёма Котова пройдет в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского, которая сама по себе является произведением искусства. Это место с богатой историей и уникальной атмосферой, где каждый уголок пропитан духом великих композиторов и исполнителей.
Не упустите шанс насладиться виртуозным исполнением классических произведений в исполнении Артёма Котова. Его игра на скрипке завораживает и оставляет неизгладимое впечатление. Это событие станет настоящим подарком для всех ценителей классической музыки.
Купить билеты на нашем сайте просто и удобно. Забронируйте места заранее, чтобы не пропустить это уникальное музыкальное событие. Концерт Артёма Котова — это возможность прикоснуться к высокому искусству и насладиться великолепием звуков скрипки в исполнении мастера своего дела.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня. Позвольте себе окунуться в мир гармонии и красоты вместе с Артёмом Котовым в Консерватории им. Чайковского!
Ближайшие мероприятия
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Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал