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Московский квартет саксофонистов

Билеты на концерт Московского квартета саксофонистов в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
23 окт. 19:00

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Время брони - 30 минут.

О мероприятии

Дата

23 октября

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Место и дата проведения

Концерт Московского квартета саксофонистов пройдет в Консерватории имени Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6. Гости услышат живое выступление 23 октября в знаменитом зале.


О концерте

Московский квартет саксофонистов исполнит программу, объединяющую разные эпохи и стили классики и современности. Вечер наполнится произведениями Жан-Филиппа Рамо, Иоганна Себастьяна Баха, Михаила Глинки и Петра Чайковского. Музыканты представят знакомые мелодии в новых аранжировках. Дмитрий Шостакович и Игорь Стравинский добавят оригинальные оттенки этому вечеру.


Билеты на концерт онлайн

Купить билеты можно на нашем сайте. Вы легко выберете удобное место с помощью интерактивной схемы. Хотите ли вы сидеть ближе к сцене или предпочитаете спокойную атмосферу вдали — мы предложим подходящий вариант.

Вы оформите заказ через интернет или свяжетесь с менеджером по телефону. Наши специалисты подскажут оптимальное расположение и ответят на любые вопросы. Цена зависит от выбранного места — уточните детали на сайте.

Преимущества покупки у нас:

  • Простой выбор мест на схеме зала
  • Надежная оплата через интернет
  • Оформление заказа по телефону с поддержкой специалиста

Присоединяйтесь к этому яркому музыкальному вечеру и получите удовольствие от выступления талантливых музыкантов!

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От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

+7 (499) 460-57-72