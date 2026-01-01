Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
23 октября
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Место и дата проведения
Концерт Московского квартета саксофонистов пройдет в Консерватории имени Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6. Гости услышат живое выступление 23 октября в знаменитом зале.
О концерте
Московский квартет саксофонистов исполнит программу, объединяющую разные эпохи и стили классики и современности. Вечер наполнится произведениями Жан-Филиппа Рамо, Иоганна Себастьяна Баха, Михаила Глинки и Петра Чайковского. Музыканты представят знакомые мелодии в новых аранжировках. Дмитрий Шостакович и Игорь Стравинский добавят оригинальные оттенки этому вечеру.
Билеты на концерт онлайн
Купить билеты можно на нашем сайте. Вы легко выберете удобное место с помощью интерактивной схемы. Хотите ли вы сидеть ближе к сцене или предпочитаете спокойную атмосферу вдали — мы предложим подходящий вариант.
Вы оформите заказ через интернет или свяжетесь с менеджером по телефону. Наши специалисты подскажут оптимальное расположение и ответят на любые вопросы. Цена зависит от выбранного места — уточните детали на сайте.
Преимущества покупки у нас:
- Простой выбор мест на схеме зала
- Надежная оплата через интернет
- Оформление заказа по телефону с поддержкой специалиста
Присоединяйтесь к этому яркому музыкальному вечеру и получите удовольствие от выступления талантливых музыкантов!