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Билеты на концерт «Музыкальные мосты» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
27 сент. 19:00
сб, 27 сент, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Музыкальные мосты» в Консерватории имени Чайковского приглашает ценителей музыки на незабываемый вечер, где классика встречается с современностью. Это уникальная возможность услышать произведения композиторов разных эпох и стилей, таких как Л. Берио, Д. Прицкер, Д. Мечонис и других талантливых авторов. Программа будет насыщенной и разнообразной, объединяя в себе традиции и новаторство.

Консерватория имени Чайковского — это не просто концертная площадка, а настоящий храм музыки с богатой историей и великолепной акустикой. Зал консерватории славится своим архитектурным величием и атмосферой, способствующей полному погружению в музыкальное искусство.

Для тех, кто хочет стать частью этого события, мы предлагаем купить билеты на нашем сайте. Это удобно и быстро: всего несколько кликов отделяют вас от встречи с великим искусством. Не упустите шанс насладиться живым исполнением произведений, которые оставят незабываемые впечатления.

Концерт «Музыкальные мосты» — это событие для истинных меломанов, стремящихся расширить свои музыкальные горизонты. Спешите купить билеты на нашем сайте и присоединяйтесь к этому музыкальному путешествию в сердце Москвы!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

3
ср, 19:00
сентября

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Открытие сезона в Большом зале консерватории

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
сб, 19:00
сентября

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пн, 19:00
сентября

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