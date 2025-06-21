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Билеты на концерт Ивана Зиновьева в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
21 июн. 19:00
сб, 21 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Мероприятие, которое было запланировано на 26 июня 2025, перенесено на 21 июня 2025. Приносим извинения за возможные неудобства, ранее приобретенные билеты остаются действительными.

Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории им. Чайковского обещает стать значимым событием для всех ценителей классической музыки. Вечер будет посвящен произведениям И.С. Баха, К. Ф. Витта и Ш.-М. Видора, что позволит слушателям насладиться шедеврами мировой музыкальной культуры.

Программа концерта включает в себя такие известные произведения Баха, как Чакона из Партиты ре минор и Фуга соль минор. Также прозвучат менее известные, но не менее впечатляющие произведения, такие как Концерт ре минор по мотивам Вивальди и два хорала из собрания Шюблера. Особое внимание заслуживают части из сюиты Видора «Памяти Баха», которые добавят разнообразие и глубину в музыкальный вечер.

Концерт пройдет в одном из самых престижных залов Москвы — Консерватории им. Чайковского. Этот зал известен своей уникальной акустикой и атмосферой, что делает его идеальным местом для исполнения классической музыки.

Чтобы стать частью этого незабываемого события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Не упустите возможность насладиться виртуозным исполнением Ивана Зиновьева в стенах знаменитой консерватории.

Покупка билетов на нашем сайте гарантирует вам удобный процесс выбора мест и своевременное получение всех необходимых данных о мероприятии. Присоединяйтесь к ценителям высокого искусства и окунитесь в мир классической музыки вместе с нами!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал