Оставить заявку
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Мероприятие, которое было запланировано на 26 июня 2025, перенесено на 21 июня 2025. Приносим извинения за возможные неудобства, ранее приобретенные билеты остаются действительными.
Концерт Ивана Зиновьева в Консерватории им. Чайковского обещает стать значимым событием для всех ценителей классической музыки. Вечер будет посвящен произведениям И.С. Баха, К. Ф. Витта и Ш.-М. Видора, что позволит слушателям насладиться шедеврами мировой музыкальной культуры.
Программа концерта включает в себя такие известные произведения Баха, как Чакона из Партиты ре минор и Фуга соль минор. Также прозвучат менее известные, но не менее впечатляющие произведения, такие как Концерт ре минор по мотивам Вивальди и два хорала из собрания Шюблера. Особое внимание заслуживают части из сюиты Видора «Памяти Баха», которые добавят разнообразие и глубину в музыкальный вечер.
Концерт пройдет в одном из самых престижных залов Москвы — Консерватории им. Чайковского. Этот зал известен своей уникальной акустикой и атмосферой, что делает его идеальным местом для исполнения классической музыки.
Чтобы стать частью этого незабываемого события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Не упустите возможность насладиться виртуозным исполнением Ивана Зиновьева в стенах знаменитой консерватории.
Покупка билетов на нашем сайте гарантирует вам удобный процесс выбора мест и своевременное получение всех необходимых данных о мероприятии. Присоединяйтесь к ценителям высокого искусства и окунитесь в мир классической музыки вместе с нами!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал