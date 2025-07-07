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О мероприятии
Дата и место проведения
7 июля в Москве пройдет сольный концерт Натальи Цурко и Александра Тюменцева. Мероприятие состоится в Концертном зале им. Чайковского по адресу: Большая Никитская ул., 13/6.
О концерте и площадке
В этот вечер российская музыкальная сцена порадует слушателей уникальным представлением. Наталья Цурко, известная своим голосом и техникой игры на контрабасе, и Александр Тюменцев, мастер фортепиано, создадут особую атмосферу. Они погрузят вас в мир музыки.
Концертный зал им. Чайковского — это легендарное место с богатой историей. Здесь звучали лучшие композиции российских и зарубежных музыкантов. Зрители смогут насладиться живым звучанием музыки.
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Цена билетов зависит от выбранного места в зале. Вы можете выбрать ближние к сцене места или более отдаленные.
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Ближайшие мероприятия
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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
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Оркестр
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