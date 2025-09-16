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О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт «Композиторы Московской консерватории» пройдет в Консерватории имени Чайковского. Адрес: ул. Большая Никитская, д. 13/6.
Описание концерта
Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского исполнит классические произведения. Арсений Ткаченко дирижирует программой. Филипп Руденко выступит с сольными номерами на фортепиано.
Билеты
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Стоимость зависит от расположения кресел. Актуальные цены указаны на сайте.
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