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О мероприятии
Дата и место
Концерт «Чайковский. Рахманинов» пройдет в Москве. Место — Консерватория имени Чайковского, ул. Большая Никитская, д. 13/6.
Описание
Публика услышит музыку Чайковского и Рахманинова. Оркестр России имени Светланова выступит под управлением Алексея Рубина. Прозвучат увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», Первый фортепианный концерт си-бемоль минор Чайковского. Константин Хачикян сыграет партию фортепиано. Также прозвучат Вокализ, Каприччио на цыганские темы, Танец цыган из оперы «Алеко» Рахманинова.
Билеты
Купить билеты можно на сайте. Схема зала помогает выбрать место рядом со сценой или в другом секторе.
- Онлайн-бронь с оплатой.
- Оформление заказа по телефону — оператор подберет места и ответит на вопросы.
Цена зависит от выбранного сектора. Подробности указаны на сайте.
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