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Новогодний бал. Чайковский. Щелкунчик, Спящая красавица

Билеты на концерт «Новогодний бал. Чайковский. Щелкунчик, Спящая красавица» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика0+
19 дек. 19:00

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Время брони - 30 минут.

О мероприятии

Дата

19 декабря

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Дата и место проведения

Концерт «Новогодний бал. Чайковский. Щелкунчик, Спящая красавица» пройдет 19 декабря в Консерватории имени П. И. Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6.


О концерте

Организаторы приглашают на музыкальный вечер, который принесет яркие впечатления и создаст праздничное настроение. Программа «Новогодний бал» открывает двери в мир сказки и волшебства. Гости услышат произведения Петра Ильича Чайковского, ставшие символом зимних торжеств.

В начале вечера музыканты исполнят несколько частей из цикла «Времена года» для фортепиано, скрипки и виолончели. Эти произведения передают атмосферу уходящего года и вызывают теплые воспоминания.

Далее прозвучит сюита из балета «Щелкунчик». Зрители окунутся в знакомые мелодии и встретят любимых героев. Завершит программу Вальс из балета «Спящая красавица», который наполнит зал ощущением праздника.


Билеты на концерт

Купить билеты можно на сайте или по телефону.

  • Онлайн-бронирование доступно круглосуточно.
  • Выбор мест на удобной схеме зала.
  • Безопасная оплата и быстрая доставка электронных билетов.
  • Оформление заказа по телефону с помощью консультанта.

Стоимость зависит от выбранной позиции, поэтому каждый найдет подходящий вариант для себя.

Почувствуйте атмосферу большого музыкального события и откройте для себя творчество великого композитора вместе с Московским камерным оркестром под руководством Алексея Донского.

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Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
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От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

+7 (499) 460-57-72