Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
19 декабря
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
Концерт «Новогодний бал. Чайковский. Щелкунчик, Спящая красавица» пройдет 19 декабря в Консерватории имени П. И. Чайковского по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте
Организаторы приглашают на музыкальный вечер, который принесет яркие впечатления и создаст праздничное настроение. Программа «Новогодний бал» открывает двери в мир сказки и волшебства. Гости услышат произведения Петра Ильича Чайковского, ставшие символом зимних торжеств.
В начале вечера музыканты исполнят несколько частей из цикла «Времена года» для фортепиано, скрипки и виолончели. Эти произведения передают атмосферу уходящего года и вызывают теплые воспоминания.
Далее прозвучит сюита из балета «Щелкунчик». Зрители окунутся в знакомые мелодии и встретят любимых героев. Завершит программу Вальс из балета «Спящая красавица», который наполнит зал ощущением праздника.
Билеты на концерт
Купить билеты можно на сайте или по телефону.
- Онлайн-бронирование доступно круглосуточно.
- Выбор мест на удобной схеме зала.
- Безопасная оплата и быстрая доставка электронных билетов.
- Оформление заказа по телефону с помощью консультанта.
Стоимость зависит от выбранной позиции, поэтому каждый найдет подходящий вариант для себя.
Почувствуйте атмосферу большого музыкального события и откройте для себя творчество великого композитора вместе с Московским камерным оркестром под руководством Алексея Донского.