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О мероприятии
Дата
3 июля
Время
19:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Время и место проведения
3 июля 2026 года Московская консерватория имени Чайковского откроет двери для музыкального вечера «Шедевры мировой классики. Бизе. Равель. Рахманинов. Лист». Мероприятие пройдет по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте
Гости насладятся атмосферой настоящего праздника классической музыки. Академический симфонический оркестр Московской филармонии выступит под руководством Игоря Манашерова. В программе прозвучат сочинения Жоржа Бизе, Мориса Равеля, Сергея Рахманинова и Ференца Листа. За роялем — пианист Филипп Копачевский, который поражает публику своим искусством по всему миру.
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