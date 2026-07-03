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Шедевры мировой классики. Бизе. Равель. Рахманинов. Лист
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Билеты на концерт «Шедевры мировой классики. Бизе. Равель. Рахманинов. Лист» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
3 июл. 19:00

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О мероприятии

Дата

3 июля

Время

19:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Время и место проведения

3 июля 2026 года Московская консерватория имени Чайковского откроет двери для музыкального вечера «Шедевры мировой классики. Бизе. Равель. Рахманинов. Лист». Мероприятие пройдет по адресу: Москва, ул. Большая Никитская, дом 13/6.


О концерте

Гости насладятся атмосферой настоящего праздника классической музыки. Академический симфонический оркестр Московской филармонии выступит под руководством Игоря Манашерова. В программе прозвучат сочинения Жоржа Бизе, Мориса Равеля, Сергея Рахманинова и Ференца Листа. За роялем — пианист Филипп Копачевский, который поражает публику своим искусством по всему миру.


Билеты на концерт «Шедевры мировой классики. Бизе. Равель. Рахманинов. Лист» онлайн

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Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

+7 (499) 460-57-72