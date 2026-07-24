Время брони - 30 минут.
О мероприятии
Дата
24 июля
Время
16:00
Длительность
~ 2 часа
Площадка
Консерватория им. Чайковского
Дата и место проведения
Выставка «Экстракт звука» проходит в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. На сайте указано время начала и продолжительность мероприятия. Здесь можно узнать расписание программы и время проведения событий.
О событии и площадке
Проект медиахудожника Сергея Филатова посвящён восприятию звука через аудиовизуальные объекты, созданные за 25 лет работы. В экспозиции представлены работы, которые дают посетителям новый опыт взаимодействия с акустическими явлениями. Пространство зала устроено так, чтобы каждый мог услышать индивидуальное сочетание звуков и света. Куратор Олег Макаров отмечает, что миниатюры автора объединяют инженерный подход и художественное выражение: используются материалы от промышленных корпусов до бытовых механизмов. Все произведения создают пространство для диалога между посетителем и средой.
- Во время выставки проходят концерты с участием композиторов
- Проводятся лекции и встречи с резидентами проекта
- Доступны кураторские экскурсии по залу
В программе есть новые номера и проекты участников.
Билеты на выставку «Экстракт звука» онлайн
Купить билеты на выставку «Экстракт звука» можно на сайте по продаже билетов. Цена зависит от выбранных мест в зале — стоимость указана на схеме. Для удобства доступно бронирование онлайн: выберите места или билет в первый ряд, узнайте стоимость и переходите к оплате. Заказ можно оформить по телефону — менеджер поможет выбрать места, расскажет о правилах посещения и ответит на вопросы о мероприятии.
Доступна безопасная оплата без депозита, после чего электронные билеты отправят вам для предъявления при входе. Схема зала размещена на сайте: вы сможете выбрать места для себя или компании. Организаторы обеспечивают поддержку по всем контактам из раздела сайта.