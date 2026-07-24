Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина
Экстракт звука

Билеты на выставку «Экстракт звука» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоВыставка0+
24 июл. - 31 июл.

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

О мероприятии

Дата

24 июля

Время

16:00

Длительность

~ 2 часа

Площадка

Консерватория им. Чайковского

Дата и место проведения

Выставка «Экстракт звука» проходит в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6. На сайте указано время начала и продолжительность мероприятия. Здесь можно узнать расписание программы и время проведения событий.


О событии и площадке

Проект медиахудожника Сергея Филатова посвящён восприятию звука через аудиовизуальные объекты, созданные за 25 лет работы. В экспозиции представлены работы, которые дают посетителям новый опыт взаимодействия с акустическими явлениями. Пространство зала устроено так, чтобы каждый мог услышать индивидуальное сочетание звуков и света. Куратор Олег Макаров отмечает, что миниатюры автора объединяют инженерный подход и художественное выражение: используются материалы от промышленных корпусов до бытовых механизмов. Все произведения создают пространство для диалога между посетителем и средой.

  • Во время выставки проходят концерты с участием композиторов
  • Проводятся лекции и встречи с резидентами проекта
  • Доступны кураторские экскурсии по залу

В программе есть новые номера и проекты участников.


Билеты на выставку «Экстракт звука» онлайн

Купить билеты на выставку «Экстракт звука» можно на сайте по продаже билетов. Цена зависит от выбранных мест в зале — стоимость указана на схеме. Для удобства доступно бронирование онлайн: выберите места или билет в первый ряд, узнайте стоимость и переходите к оплате. Заказ можно оформить по телефону — менеджер поможет выбрать места, расскажет о правилах посещения и ответит на вопросы о мероприятии.

Доступна безопасная оплата без депозита, после чего электронные билеты отправят вам для предъявления при входе. Схема зала размещена на сайте: вы сможете выбрать места для себя или компании. Организаторы обеспечивают поддержку по всем контактам из раздела сайта.

Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.
Почему выбирают нас
Нам важно, чтобы у вас остались только яркие впечатления
Уникальные предложения
Находим уникальные предложения от организаторов и проверенных продавцов — даже те, которых уже нет в официальной продаже.
Безопасная оплата и защита данных
Все платежи проходят через защищённые шлюзы, данные не сохраняются и остаются в безопасности.
Поддержка на каждом шаге
От выбора билета до входа на мероприятие — поддержим в чате и по телефону.

Адрес

Город: Москва
Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6
Станция метро: Александровский сад

+7 (499) 460-57-72